Unbekannter klaut Distanzmessgerät

Von einer Baustelle in der Industriestraße hat ein unbekannter Täter am Montag in den Mittagsstunden ein Laser-Distanzmessgerät entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise zum Verbleib des Gerätes nimmt die Polizei in Kronach unter Telefonnummer 09261/5030 entgegen.