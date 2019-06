Einen unbeobachteten Moment nutzte ein Unbekannter schamlos aus und schnappte sich am Freitagmittag die Trinkgeldkasse eines Optikers. Wie die Polizei schreibt, betrat der Mann im Zeitraum von 12.57 Uhr und 13.10 Uhr die Geschäftsräume einer Optikerfiliale in der Grabengasse. In einem günstigen Moment griff der Täter nach einer Trinkgeldkasse, welche frei zugänglich auf der Theke stand und verließ das Geschäft. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. pol