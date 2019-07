Unbekannter kappt Kabel für Beleuchtung

Auf dem Parkplatz der Waldbühne in Heldritt durchtrennte am Sonntagabend ein Unbekannter in einem Schaltschrank das Kabel der Beleuchtung für acht Leuchtmasten des Parkplatzes. Gegen 22.30 Uhr wurde der Mann dabei beobachtet, wie er nach dem Durchtrennen des Kabels in einen silbernen Kleinwagen einstieg, der mit weiteren drei Insassen besetzt war, und wegfuhr. Bei dem Sachbeschädiger handelt es sich um einen 185 cm großen Mann, 30 Jahre alt, mit kräftiger Statur. Hinweise nimmt die Coburger Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 09561/645-209 entgegen. pol