Adelsdorf vor 16 Stunden

Unbekannter hinterlässt zwei tiefe Kratzer

Ein silberfarbener VW Touran war in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Maria-Ludwig-Straße in Adelsdorf abgestellt. Durch einen Unbekannten wurde die Fahrerseite (hintere Tür) mit zwei tiefen Kr...