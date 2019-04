Unbekannter hinterlässt Schaden von 2000 Euro

Eine 65-jährige Kundin parkte ihren Peugeot am Dienstag während des Einkaufs zwischen 8 und 8.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mittelstraße. Ein Unbekannter fuhr in dieser Zeit mit seinem Pkw gegen den Peugeot und beschädigte diesen am vorderen rechten Kotflügel, Stoßfänger und an der Beifahrertür. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Wer Hinweise geben kann, möchte sich bitte bei der Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030 melden. pol