Unbekannter hinterlässt Kratzer in Autotür

Große Augen bekam eine 45-jährige Kronacherin, als sie am Dienstagnachmittag zu ihrem am Schulzentrum geparkten Seat zurückkam. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte offensichtlich die hintere linke Fahrzeugtür gestreift und einen circa 30 Zentimeter langen Kratzer hinterlassen. Wer hat am Dienstag zwischen 12 und 15.30 Uhr Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter Tel. 09261/5030. pol