Unbekannter hinterlässt Kratzer an VW Golf

An einem in der Zollnerstraße geparkten weißen VW Golf wurde am Donnerstagnachmittag von dessen Besitzer ein Kratzer auf der linken Seite des Hecks entdeckt. Der Golf war zwischen 12 und 17 Uhr auf Höhe des Anwesens Nr. 36 in der Zollnerstraße geparkt. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/919-210 entgegen.