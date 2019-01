Unbekannter hinterlässt Kratzer an Mercedes

Kratzer in der Stoßstange und im vorderen linken Kotflügel stellte am Montagnachmittag ein Fahrzeugbesitzer fest, als er mit seinem in der Ortsstraße Oberend geparkten Mercedes wegfahren wollte. Zwischen 8.10 und 14 Uhr hatte ein Unbekannter das schwarze Auto beschädigt und einen Schaden von rund 1000 Euro angerichtet. Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen am Fahrzeug aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310. pol