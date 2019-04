Unbekannter hinterlässt hohen Sachschaden

Gegen ein Verkehrszeichen in der Ortsstraße "Neumarkt" stieß am Dienstag zwischen 19 und 22.15 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Durch das umgestürzte Verkehrszeichen wurde noch ein dahinter befindlicher Blumenkasten beschädigt. Obwohl Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden war, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.