Unbekannter hinterlässt 3000 Euro Schaden

Am Schönleinsplatz wurde am vergangenen Donnerstagnachmittag zwischen 15.15 und 16.20 Uhr vor der dortigen Sparkasse ein schwarzer Skoda Octavia an der vorderen linken Fahrzeugseite angefahren, so dass Sachschaden von mindestens 3000 Euro entstanden ist. Aufgrund des Schadensbildes dürfte der Pkw des Unfallverursachers auch erheblich beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.