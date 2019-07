Ein Unbekannter touchierte am Sonntag zwischen 15.55 und 16.25 Uhr einen am Parkplatz des Sportgeländes in Merkendorf geparkten anthrazitfarbenen VW Tiguan. Am Pkw entstanden Lack- und Karosserieschäden in Form einer Eindellung an der Fahrertüre. Der Sachschaden beträgt geschätzte 1800 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 zu melden.