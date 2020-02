Unbekannter hinterlässt 1000-Euro-Schaden

Sachschaden von etwa 1000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht am Sonntag zwischen 9 und 17.30 Uhr in der Ottostraße. Hier wurde die vordere Stoßstange eines dort geparkten Mercedes angefahren, weshalb die Polizei unter Tel. 0951/9129-210 um Täterhinweise bittet. Audi braucht neue Heckscheibe Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, haben Unbekannte in der Zollnerstraße an einem geparkten schwarzen Audi A 3 die Heckscheibe zertrümmert. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt. Zwei Frauen bei Diebestour ertappt Am Samstagnachmittag wurden in einem Kaufhaus in der Innenstadt zwei Frauen beim Diebstahl von Geldbörsen und Kosmetikartikeln für insgesamt knapp 240 Euro ertappt. Während der Durchsuchung der beiden Frauen tauchten dann noch zwei Flaschen Parfum im Wert von 130 Euro auf. Die beiden Frauen müssen sich wegen Ladendiebstahls verantworten. Wo ist das Paket abgeblieben? Am Dienstag, 4. Februar, gegen 11.40 Uhr wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße ein dort angeliefertes Paket gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. pol