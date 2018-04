Unbekannter Fahrer hinterlässt Kratzspur

Am Montagmorgen stellte ein 32-Jähriger seinen grauen BMW auf den FTE-Parkplatz und ging zur Arbeit. Als er am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Kratzspur über die komplette Fahrertür, die offensichtlich von einem anderen Fahrzeug verursacht wurde. Vom Unfallverursacher fehlte jedoch jede Spur. Um Hinweise zum Unfallverursacher bittet die Polizei in Ebern unter Telefon 09531/924-0.