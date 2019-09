Unbekannter Fahrer hinterlässt Delle

Ein silberfarbener Daimler C180 wurde am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr im Stadtgebiet Kronach von einem Unbekannten beschädigt. Der geschädigte Fahrzeugeigentümer stellte eine circa 25 Zentimeter große Delle in der Fahrertür fest. Die Schadenshöhe liegt im hohen dreistelligen Eurobereich. Als Tatort könnte der Parkplatz des Real-Marktes, der Parkplatz an der Europabrücke oder auch der Kundenparkplatz des Tedi-Marktes infrage kommen. Personen, die diesbezüglich Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 in Verbindung zu setzen.