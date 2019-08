Ein Unbekannter fuhr am Montagnachmittag möglicherweise mit einem Traktor und Anhänger auf dem Kremnitzweg in Teuschnitz. Als er auf den Feldweg, der wegen einer Baustelle als Umleitung dient, einbog, stieß das Gefährt gegen eine Garage. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 800 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt in Verbindung zu setzen.