Ein Straßenwärter der Straßenmeisterei Zeil stellte am Montagmorgen einen Unfallschaden an einer Leitplanke am Zubringerkreisel bei Zeil fest. Ein unbekannter Fahrer hatte den Kreisverkehr, von Zeil kommend, befahren und kam beim Abbiegen mit seinem Fahrzeug nach rechts in Fahrtrichtung Haßfurt in die Außenschutzplanke. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.