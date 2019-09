Unbekannter Fahrer beschädigt Fahrrad

Mit seinem Auto fuhr am Dienstag um 11 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer ein abgestelltes Fahrrad in der Mühlgasse an und flüchtete. Der ältere Mann, der mit einem blauen Pkw mit Coburger Kennzeichen unterwegs war, hat den Zusammenstoß mit dem Fahrrad offensichtlich bemerkt. Er stieg aus seinem Fahrzeug aus und begutachtete den Schaden an dem Zweirad. Im Anschluss fuhr der Mann aber einfach weiter, ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Coburger Polizei sucht nun nach Unfallzeugen. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 09561/645-601 entgegengenommen.