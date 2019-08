Auf dem Kundenparkplatz der Fa. Kümmet in der Rosenau wurden im Laufe des Donnerstags gleich zwei Pkw angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Schadensverursacher hatte einen orangefarbenen VW Passat hinten rechts und einen silberfarbenen VW Golf hinten links angefahren. Der Schaden an beiden Fahrzeugen liegt im unteren dreistelligen Eurobereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030 in Verbindung zu setzen.