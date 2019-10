Im Laufe der Woche wurde in Rentweinsdorf auf dem Planplatz der Metallzaun vermutlich von einem wendenden oder ausparkenden Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Ebern unter der Rufnummer 09531/9240 in Verbindung zu setzen.