Auf dem Kundenparkplatz des Drogeriemarktes "Rossmann" im Hammermühlweg wurde am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 13.30 und 13.40 Uhr ein blauer VW Golf beschädigt. Die Fahrzeugeigentümerin fuhr nach dem Einkaufen nach Hause und stellte dort fest, dass die komplette Beifahrerseite zerkratzt und eingedellt war. Vom Schadensverursacher fehlt jede Spur. Der Schaden am VW Golf beträgt etwa 1500 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Tel. 09261/5030 zu melden.