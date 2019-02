Unbekannter fährt Verkehrsschild an

Am Kreisverkehr in Beutelsdorf ist im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh ein Verkehrszeichen angefahren worden. Auf der dortigen Verkehrsinsel wurde ein Pfeilschild mit Warnbake umgefahren, so dass der Rohrständer knickte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 zu melden.