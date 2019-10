Eine böse Überraschung erlebte am Sonntagmittag eine 22-Jährige, als sie wieder zu ihrem weißen Fiat zurückkam, den sie zwischen 11.45 und 13.30 Uhr in Poppenroth an der Poppenrother Straße geparkt hatte. Ein Unbekannter hatte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten Pkw beschädigt, meldet die Polizei. Es entstand ein Schaden von circa 250 Euro. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, wenden. pol