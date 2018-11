Unbekannter fährt schwarzen VW Golf an

Ein geschätzter Schaden von 1000 Euro entstand an einem schwarzen VW Golf, den ein Unbekannter am Montag mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz der Firma "Petz Industries" in Hasslach/Reichenbach beschädigte. Der VW wurde am hinteren linken Kotflügel eingedrückt und verkratzt. Die Polizei Ludwigsstadt, Telefonnummer 09263/975020, bittet Zeugen, sich zu melden. pol