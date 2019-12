Unbekannter fährt roten Mercedes an

Im Parkhaus "Rodacher Straße" wurde am Mittwoch zwischen 7.15 und 17 Uhr wurde ein roter Mercedes C 180, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der Eigentümer der C-Klasse stellte einen "frischen" Schaden an der Stoßstange hinten links fest und erstattete hierauf Anzeige wegen Unfallflucht.