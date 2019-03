Unbekannter fährt Mercedes an

In der Zeit von Montag auf Dienstag wurde ein in der Kreuzbergstraße Höhe Hausnummer 51 geparkter Mercedes Vito beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte das Fahrzeug im hinteren Bereich der Beifahrerseite angefahren und hierbei einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030 entgegen.