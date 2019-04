Unbekannter fährt Lkw im Gegenverkehr an

Am Freitag, gegen 11 Uhr, war ein weißer Lkw der Marke Volvo auf der St 2200 von der Aral -Tankstelle in Johannisthal Richtung Schmölz unterwegs und fuhr dabei einem ihm entgegenkommenden Lkw vor den Außenspiegel, welcher deswegen gegen die Seitenscheibe stieß und zu Bruch ging. Der Unfallverursacher fuhr daraufhin einfach weiter. Es entstand ein Schaden von circa 700 Euro. Zeugen der Szene werden gebeten, sich mit der Polizei unter 09261/503-0 in Verbindung zu setzen. pol