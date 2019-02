Unbekannter fährt in Auto eines 77-Jährigen eine Delle

Ein 77-jähriger Citroen-Fahrer kam zur Polizei in Ludwigsstadt und meldete eine Beschädigung an seinem Fahrzeug. Dieses wies eine Eindellung am Seitenteil hinten links, oberhalb des Radkastens auf. Nach den Angaben des Fahrzeugführers muss ein anderer Verkehrsteilnehmer dem grauen Pkw den Schaden am frühen Samstagnachmittag entweder auf dem Parkplatz der Gaststätte "Kupferhammer" oder auf dem Aldi-Parkplatz in Ludwigsstadt beigebracht haben. Einen Hinweiszettel hinterließ er hingegen nicht und informierte den Geschädigten auch nicht.

Zeugen gesucht

Die Polizei leitete nun Ermittlungen wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Hinweise nimmt die Dienststelle in Ludwigsstadt unter Telefon 09263/975020 entgegen. pol