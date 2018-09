Unbekannter fährt Hydranten um

Bereits am vergangenen Dienstag, in der Zeit von 13 bis 15.45 Uhr, wurde in der Straße Lange Äcker, unmittelbar bei der Einfahrt zu einem Entsorgungsbetrieb, ein Oberflurhydrant umgefahren. Der Schaden beträgt circa 1200 Euro. Das Schadensbild weist auf einen Lkw als unfallverursachendes Fahrzeug hin. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei Neustadt, Telefon 09568/94310, zu wenden. pol