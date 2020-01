Unbekannter fährt geparktes Auto an

In der Pirckheimer Straße in Herzogenaurach ist im Zeitraum zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, ein geparktes Auto angefahren und beschädigt worden. Beim Ausparken stieß ein unbekannter Verursacher gegen den Frontstoßfänger des Fahrzeugs und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen und sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen.