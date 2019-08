Ein Anwohner der Marloffsteiner Straße in Uttenreuth hat Dienstagabend seinen VW Polo am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am nächsten Abend wieder zu seinem Polo gegangen war, stellte er fest, dass offensichtlich ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die Frontstoßstange gefahren ist und dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro verursacht hat. Die Polizeiinspektion Erlangen-Land ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter Telefon 09131/760514.