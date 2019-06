Ein weißer Mercedes A 180 war am Dienstag zwischen 12 und 20.45 Uhr auf einem Parkplatz am Marktplatz hinter der Bushaltestelle in Adelsdorf abgestellt. Dort wurde das Fahrzeug an der Heckschürze offenbar angefahren. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei Höchstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09193/63940.