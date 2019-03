Höchstadt a. d. Aisch vor 20 Stunden

Unbekannter fährt geparktes Auto an

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen Schaden an einem BMW in Etzelskirchen verursacht. Die Halterin des BMW parkte ihr Fahrzeug am Samstag gegen 18...