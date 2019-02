Unbekannter fährt geparktes Auto an

Ein Mann aus Herzogenaurach hat am Freitag in der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr seinen 3er BMW in Herzogenaurach am Schützengraben auf Höhe der Hausnummer 20 geparkt. Dort hatte er seinen Wagen mit dem Fahrzeugheck zum Schützengraben in einer eingezeichneten Parkbucht vor der Firma Raumtex Krüppel abgestellt. Als der BMW-Fahrer im Anschluss nach seinem Aufenthalt dort nach Hause kam, musste er eine Beschädigung am linken Kotflügel seines Fahrzeugs feststellen, die vorher noch nicht vorhanden war. Der Verursacher des Schadens hatte weder eine Nachricht hinterlassen, noch sich anderweitig gemeldet. Da zum fraglichen Zeitpunkt einige Passanten an der Unfallstelle unterwegs waren, bittet die Polizei Herzogenaurach Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09132/78090 oder persönlich bei der Dienststelle zu melden.