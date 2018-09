Unbekannter fährt geparktes Auto an

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag hatte ein Mann sein Auto vor seinem Anwesen in der Herzogenauracher Schürrstraße abgestellt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen das geparkte Auto und beschädigte dieses an der Fahrertür. Dadurch entstanden diverse Lackkratzer und eine Delle in der Tür. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 entgegen.