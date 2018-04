Unbekannter fährt geparkten Passat an

Am Mittwoch, etwa zwischen 8 und 8.40 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in der Hauptstraße einen geparkten VW Passat Kombi. Der VW war ordnungsgemäß in einer Parkbucht entlang der Fahrbahn geparkt. An dem geparkten Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweis bitte an die Polizeiinspektion Bamberg-Land.