Unbekannter fährt geparkten Mazda an

Als ein Mann am Donnerstagabend mit seinem in der Goethestraße in Schlüsselfeld geparkten silberfarbenen Mazda wegfahren wollte, musste der 51-Jährige feststellen, dass sein Auto deutliche Unfallspuren an der Heckseite aufwies. Offensichtlich stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das Auto und richtete dabei einen Schaden von etwa 1500 Euro an. Ohne die Polizei zu verständigen, fuhr der Verursacher davon. Zeugen der Unfallflucht, die sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstagabend, 18.30 Uhr ereignete, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.