Unbekannter fährt geparkten Audi an

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstagvormittag im Zeitraum zwischen 10 und 11.15 Uhr ereignet. In diesem Fall wurde ein grauer Audi Avant in der Oberen Brauhausgasse durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hier dürfte der Sachschaden rund 500 Euro betragen. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Höchstadt um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09193/63940.