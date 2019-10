Schaden von rund 300 Euro richtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Zaunpfosten in Roßdort am Forst an. Zwischen dem 21. September und 5. Oktober war der Unbekannte gegen das Zaunelement eines Gartengrundstückes in der Geisfelder Straße gestoßen. Er flüchtete, ohne den Schaden der Polizei zu melden. Die Polizei bittet um Hinweise.