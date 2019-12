Unbekannter fährt gegen Zaun

In Welkenbach ist der Maschendrahtzaun eines Grundstücks in der Lilienstraße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher des Schadens nimmt die Polizei in Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 entgegen.