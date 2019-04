Unbekannter fährt gegen Zaun

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Nacht zum samstag den Flurweg am nördlichen Ortsrand von Großneuses. Da derzeit die Zufahrt zur Staatsstraße bautechnisch gesperrt ist, musste er wenden. Hierbei fuhr er bei einer Grundstückseinfahrt gegen einen Zaun und beschädigte diesen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro kümmern, fuhr er davon. Die Polizei Höchstadt bittet um Hinweise unter Telefon 09193/63940.