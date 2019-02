Adelsdorf vor 17 Stunden

Unbekannter fährt gegen Gitterzaun

Ein 82-jähriger Anwohner aus der Industriestraße in Adelsdorf hat am Donnerstagnachmittag der Polizei gemeldet, dass am Donnerstag zwischen 9 und 9.45 Uhr ein Pfosten seines Stabgitterzauns beschädigt...