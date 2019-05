Unbekannter fährt gegen geparktes Auto

Eine Anwohnerin hat am Mittwoch gegen 18.30 Uhr ihren schwarzen Ford in der Herzogenauracher Haydnstraße geparkt. Am Donnerstagvormittag stellte die Fahrzeugführerin einen Unfallfluchtschaden an der linken Fahrzeugseite sowie am linken Außenspiegel fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Unfallverursacher hat sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet. Die Polizei Herzogenaurach sucht mögliche Zeugen der Unfallflucht. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 09132/78090 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol