Unbekannter fährt gegen Gartenzaun

In der Straße Poppenleiten in Burghaslach hat sich am Sonntag zwischen 9.30 und 14 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang Unbekannter stieß dort mit seinem Fahrzeug gegen den Metallzaun eines Anwesens. Dabei verursachte er nach Schätzung der Polizei rund 1500 Euro Sachschaden. Nach dem Anstoß setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Ermittler suchen jetzt mögliche Unfallzeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 09162/92710 bei der Polizeiwache Scheinfeld oder unter 09161/88530 bei der Inspektion in Neustadt entgegengenommen. pol