In der Kleiststraße in Herzogenaurach ist am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr eine Gartenmauer beschädigt worden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Zeugen, die den Vorfall eventuell beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.