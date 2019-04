Unbekannter fährt gegen Gartenmauer

Gegen die Gartenmauer vor einem Anwesen im Distelweg in Deusdorf fuhr irgendwann zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. An der Unfallstelle konnten verschiedene Teile eines Scheinwerfers sichergestellt werden. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.