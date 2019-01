Unbekannter fährt gegen Garagentor

Im Baiersdorfer Ortsteil Igelsdorf ist am Donnerstag zwischen 10 und 17.30 Uhr in der Sendelbacher Straße ein Garagentor angefahren worden. Der unbekannte Täter fuhr vermutlich rückwärts mit einem Fahrzeug gegen das Garagentor und deformierte dieses dadurch. Am Tor entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Die Polizeidienststelle Erlangen-Land bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09131/760-514. pol