Unbekannter fährt gegen Garagentor

Ein 67-jähriger Rentner hat am Montagmorgen festgestellt, dass jemand am vergangenen Wochenende mit einem unbekannten Fahrzeug gegen sein Garagentor in einem Hof in der Glatzer Straße gefahren war. Das Schwingtor war derart verbogen, dass es sich nur noch schwer öffnen ließ. Trotz des deutlich sichtbaren Schadens in Höhe von rund 500 Euro fuhr der Verursacher davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen oder seine Personalien zu hinterlassen. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Herzogenauracher Polizei melden. pol