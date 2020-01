Unbekannter fährt gegen BMW

Einen Schaden am Heck ihres BMW musste eine Autofahrerin am Montagmittag kurz nach 12 Uhr feststellen, als sie mit ihrem auf dem Netto-Parkplatz in der Ortsstraße "Oberend" in Scheßlitz abgestellten Fahrzeug wegfahren wollte. Der durch einen Unbekannten hinterlassene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Als zweite Unfallörtlichkeit könnte eventuell auch die Tiefgarage eines Ärztehauses in Forchheim, Krankenhausstraße, in Frage kommen.