Unbekannter fährt Ford Fiesta an

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag ist in Höchstadt ein grauer Ford Fiesta entweder in der Lucas-Cranach-Straße gegenüber der Haus-Nr. 33 am Parkstreifen oder auf einem Stellplatz vor einer Firma am Aischpark 4 angefahren worden. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von 250 Euro am Heck des Kleinwagens und fuhr einfach weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 entgegen.