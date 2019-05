Der Halter eines 3er BMW hat am Sonntag gegen 19 Uhr in Mühlhausen festgestellt, dass ein Unbekannter den rechten Außenspiegel seines Fahrzeuges abgefahren hatte. Vermutlich touchierte ein Auto das Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter Telefon 09193/6394 0 in Verbindung zu setzen.